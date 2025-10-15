DAX24.204 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.779 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochnachmittag mit Verlusten

15.10.25 16:08 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 11,20 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 11,20 GBP. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,11 GBP. Bei 11,26 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.821.386 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 6,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP ab. Abschläge von 53,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,092 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 10,69 GBP angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

