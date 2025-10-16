Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,26 GBP.

Um 15:52 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 11,26 GBP nach oben. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,36 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,06 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.049.929 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 117,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,69 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

