Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Aktie im Blick

30.10.25 09:22 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,55 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,55 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 11,53 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,59 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.766 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 3,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

