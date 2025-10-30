Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,55 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,55 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 11,53 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,59 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.766 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 3,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
