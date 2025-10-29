Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,55 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 11,55 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,62 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,39 GBP. Zuletzt wechselten via London 5.520.523 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 11,95 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,22 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,37 GBP aus.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

