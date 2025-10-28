Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 11,31 GBP zu.
Um 11:49 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,31 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 11,38 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,20 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.073.200 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 54,25 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
