Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Rolls-Royce im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,12 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 11,12 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,09 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,20 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 471.683 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

