Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 11,52 GBP zu. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,53 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,20 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.382.922 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Gewinne von 3,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 122,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,37 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

