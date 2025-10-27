Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 11,20 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Rolls-Royce-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 11,20 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 11,37 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,18 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 11,30 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.040.854 Stück gehandelt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 116,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,093 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,37 GBP angegeben.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen