Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag mit Einbußen

Rolls-Royce im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,00 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,00 GBP ab. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,95 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,22 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.024.035 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 52,98 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,37 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

