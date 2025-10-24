Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büßt am Nachmittag ein
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,05 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,05 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,95 GBP aus. Bei 11,22 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.266.685 Stück gehandelt.
Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei einem Wert von 5,17 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Abschläge von 53,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen