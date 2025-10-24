DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold4.130 +0,1%
Rolls-Royce im Blick

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büßt am Nachmittag ein

24.10.25 16:08 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,05 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,90 EUR 0,12 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,05 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,95 GBP aus. Bei 11,22 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.266.685 Stück gehandelt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei einem Wert von 5,17 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Abschläge von 53,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen