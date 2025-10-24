Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Kurs der Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 11,14 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,14 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,23 GBP an. Bei 11,22 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 248.661 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 7,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 53,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen