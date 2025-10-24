Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Freitagvormittag fester
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 11,14 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,14 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,23 GBP an. Bei 11,22 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 248.661 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 7,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 53,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.
In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen