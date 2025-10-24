DAX24.183 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.065 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen fest -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- DroneShield, SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Bufab AB: Nischenspezialist im Bereich des Supply Chain Managements steigt auf neue Bestmarken! Bufab AB: Nischenspezialist im Bereich des Supply Chain Managements steigt auf neue Bestmarken!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Kurs der Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Freitagvormittag fester

24.10.25 09:22 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 11,14 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,76 EUR -0,02 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,14 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,23 GBP an. Bei 11,22 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 248.661 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 7,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 53,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen