Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag gesucht

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,30 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,30 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,31 GBP an. Bei 11,30 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 392.569 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,95 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Abschläge von 54,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 12,37 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

