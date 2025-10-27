Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce macht am Mittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,33 GBP nach oben.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 11,33 GBP. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,37 GBP. Bei 11,30 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1.570.035 Stück.

Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Bei 5,17 GBP fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,37 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

