Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
ROUNDUP 2: Amadeus Fire blickt etwas vorsichtiger auf 2025 - Aktie unter Druck

29.10.25 10:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
51,00 EUR -2,70 EUR -5,03%
(Neu: Xetra-Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire wird nach einem schwachen Geschäft und Aufwendungen für den Umbau einer Sparte mit Blick auf das operative Ergebnis etwas vorsichtiger. Der Ausblick auf die potenzielle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für den Rest des Jahres 2025 bleibe schwach, hieß es vom Unternehmen am Dienstagabend.

Da sich keine nennenswerte Belebung der Wirtschaft eingestellt habe, rechnet der Konzern beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) jetzt mit einem Wert im unteren Bereich der erst im Sommer gesenkten Spanne von 15 bis 25 Millionen Euro.

Das Unternehmen hatte im Juli den Prognosekorridor wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren bewusst sehr breit gehalten - unter anderem, weil der Vorstand auf eine wirtschaftliche Belebung gehofft hatte. Diese habe sich jetzt nicht eingestellt. Zudem belastete der eingeleitete Umbau einer Sparte.

An der Börse führte dies zu weiteren Verlusten. Die im SDAX notierte Aktie, die in diesem Jahr bereits rund 30 Prozent verloren hat, gab vorbörslich weitere 1,7 Prozent auf 51,80 nach. Damit steuert das Papier wieder auf das Mehrjahrestief von 49,50 Euro zu.

In den ersten neun Monaten 2025 fiel das operative Ergebnis wegen schwacher Geschäfte um 79 Prozent auf 9,7 Millionen Euro. Neben niedrigeren Erlösen führte auch die Restrukturierung im Bereich der geförderten Weiterbildung (Comcave) zu einem Gewinnrückgang.

Die eingeleiteten Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Ergebniskraft zu sichern, haben das Ergebnis im dritten Quartal einmalig mit etwas mehr als fünf Millionen Euro belastet.

Der Umsatz sank in den neun Monaten bis Ende September um knapp 18 Prozent auf 277 Millionen Euro. Unter dem Strich liege der Verlust nach neun Monaten bei rund einer halben Million Euro, hieß es weiter. Vor einem Jahr hatte Amadeus noch einen Gewinn von 26 Millionen Euro ausgewiesen./zb/mis/stk

