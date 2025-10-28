DAX24.284 -0,1%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.805 +0,7%Bitcoin98.952 +1,0%Euro1,1663 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.968 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Nordex A0D655 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026? Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax kommt nicht vom Fleck

28.10.25 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.278,6 PKT -30,2 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenig verändert und ohne klare Richtung hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag präsentiert. Teils enttäuschende Unternehmensausblicke und die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidungen von Notenbanken sorgten für Zurückhaltung unter den Anlegern. Auch vor den Quartalsberichten großer US-Technologiekonzerne im Verlauf der Woche gingen die Marktteilnehmer etwas in die Defensive.

Wer­bung

Der DAX bewegte sich am Nachmittag kaum noch und endete mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 24.278,63 Punkten. Der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen konnte der deutsche Leitindex damit erneut nicht folgen und bleibt auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24.771 Punkten. Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne schloss hingegen 0,32 Prozent höher bei 30.236,96 Zählern.

Der EuroStoxx 50 endete 0,1 Prozent tiefer bei 5.704 Punkten. Außerhalb der Eurozone fiel der schweizerischer SMI um 1,3 Prozent, während der Londoner FTSE 100 um 0,4 Prozent zulegte. Die US-Börsen setzten ihren Rekordlauf fort. Der Dow Jones Industrial und der NASDAQ 100 stiegen zuletzt um jeweils 0,6 Prozent.

In der Bilanzsaison gab es Geschäftszahlen von Symrise und der Deutschen Börse (Deutsche Börse) aus dem Dax. Für die Papiere des Börsenbetreibers ging es um 1,7 Prozent nach unten. Symrise rutschten am Dax-Ende um 4,5 Prozent ab. Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen wird für das Wachstum im laufenden Jahr noch vorsichtiger.

Wer­bung

DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) waren mit plus 1,4 Prozent unter den besten Dax-Werten. Die Titel wurden von einer überraschend positiven Umsatzprognose des US-Logistikkonzerns UPS (United Parcel Service) mit nach oben gezogen.

Ein Kursdebakel erlebten die Anleger von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Verlust von mehr als 27 Prozent. Der Halbleiterzulieferer hatte nach einem überraschend schwachen Quartal seine Margenerwartungen an das Gesamtjahr gesenkt.

Drohende Kreditausfälle durchkreuzen das Renditeziel von ProCredit. Die Eigenkapitalrendite dürfte im laufenden Jahr statt rund 10 Prozent lediglich 7 bis 8 Prozent erreichen, hieß es vom Unternehmen. Die Aktien sackten um über 14 Prozent ab.

Wer­bung

Auch der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) wird pessimistischer und kappte wegen schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank) seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das Kursminus betrug 8,4 Prozent.

Für die Papiere des Eisenbahntechnik-Unternehmens Vossloh ging es nach einer gestrichenen Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux um rund 11,3 Prozent in die Tiefe.

Optimismus verbreitete hingegen Nordex. Der Windturbinenhersteller rechnet nach einem guten Quartal mit einem höheren Jahresgewinn als bisher angepeilt. Die Titel sprangen um fast 23 Prozent auf den höchsten Stand seit 2016./edh/he

Mehr zum Thema DAX 40

18:04ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax kommt nicht vom Fleck
18:02Investition von einer Milliarde: Rheinmetall errichtet in Bulgarien neues Munitionswerk
17:57Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
17:45Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax kommt nicht vom Fleck
17:41Abstand zum Redkordniveau: DAX grenzt Verluste im Dienstagshandel schlussendlich ein
17:12Börse Frankfurt-News: ETFs: Längst nicht mehr nur Käufe
16:50Eon, Telekom, Nvidia, Tipico, Maschmeyer, Münchener Rück - das war Dienstag, der 28.10.2025
16:36SAP muss sich gegen Celonis wohl doch vor Gericht verantworten
mehr