DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin79.325 +0,9%Euro1,1743 +0,4%Öl61,56 -1,5%Gold4.282 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie nach kräftigem Sprung bei Umsatz und Ergebnis im Plus Broadcom-Aktie nach kräftigem Sprung bei Umsatz und Ergebnis im Plus
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein

11.12.25 22:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.593,9 PKT -60,3 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.901,0 PKT 14,3 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.

Wer­bung

Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze auf rund 48.756 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zum Handelsschluss betrug das Plus 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben.

Anders der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der NASDAQ 100 gab um 0,35 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach, grenzte aber deutlich höhere Verluste ein. Der S&P 500 schloss mit 0,21 Prozent moderat im Plus bei 6.901,00 Zählern.

Oracle brachen um fast 11 Prozent ein. Der Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Wer­bung

Das lastete auch auf den Kursen von Hardware-Herstellern für KI-Anwendungen. Papiere von Chip-Produzenten wie NVIDIA, Applied Materials, Arm oder Intel büßten zwischen 1,5 und knapp 4 Prozent ein. Mit den Aktien der Google-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)) verlor ein weiterer KI-Profiteur 2,4 Prozent.

Die Papiere von Eli Lilly verteuerten sich um 1,6 Prozent. Der Pharmakonzern wartete mit positiven Studiendaten zu einem Mittel zur Gewichtsreduzierung auf.

Aktien von Walt Disney stiegen um 2,4 Prozent. Nach Microsoft, SoftBank und NVIDIA beteiligt sich nun auch der Medienkonzern am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Disney steigt mit einer Kapitalbeteiligung von einer Milliarde US-Dollar ein.

Wer­bung

Papiere von Visa profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Sie führten den Dow mit einem Aufschlag von gut 6 Prozent an./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:44US stocks: Dow, S&P 500 post record closes; Oracle drags on Nasdaq
22:32Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
22:30Netflix teases comedy movie about missing $35M crypto password
22:18ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
22:15Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
21:45Here's How Much You Would Have Made Owning Apple Stock In The Last 15 Years
21:30Better Artificial Intelligence (AI) Stock for 2026: Nvidia or AMD?
21:23OpenAI strikes back in the chatbot race against Google
mehr