DAX25.003 ±0,0%Est506.120 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -3,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.729 -1,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,36 -0,2%Gold5.161 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 PayPal A14R7U Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle in Kraft getreten: DAX stabil -- Bayer: Klage gegen J&J -- PayPal, Strategy, SAP, TUI, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
TUI-Aktie unter Druck: US-Zollpläne und EU-Reaktion verunsichern Anleger TUI-Aktie unter Druck: US-Zollpläne und EU-Reaktion verunsichern Anleger
Sandisk-Aktie im Fokus: Wird der Speicherchip-Spezialist zum neuen NVIDIA? Sandisk-Aktie im Fokus: Wird der Speicherchip-Spezialist zum neuen NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP: Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

24.02.26 12:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
INDUS AG
30,00 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Indus Holding (INDUS) hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge geringer aus als im Vorjahr, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDAX am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Die Resultate stießen auf ein positives Echo, die Aktie gewann leicht.

Wer­bung

Das Papier lag am Mittag 2,5 Prozent im Plus bei 30,80 Euro. Damit machte es einen kleinen Teil der Gewinnmitnahmen der vergangenen zwei Wochen wieder wett. Davor hatte der Kurs Mitte Februar mit 33,70 Euro noch ein Vierjahreshoch erreicht. Mit einem Kursplus von gut neun Prozent hat die Aktie seit Jahresbeginn auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index SDAX.

Experte Thomas Wissler vom Analysehaus MWB Research attestierte dem Unternehmen ein solides Schlussquartal, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal aufweise und die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Zudem falle der Auftragsbestand höher aus als ein Jahr zuvor und signalisiere für 2026 eine gute Geschäftsentwicklung. Dank dem Abschneiden beim freien Mittelzufluss und wegen des zu erwartenden weiteren Schuldenabbaus bleibe die finanzielle Flexibilität des Unternehmens intakt.

Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sowie vor Sonderposten ging der Gewinn (bereinigtes Ebita) von Indus im vergangenen Jahr von zuvor 153,7 auf 147,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung. Mit den Werten erreichte Indus seine seit Mai gültige Prognose. Den Ausblick für 2026 gibt es zusammen mit den detaillierten Zahlen am 24. März./men/tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf INDUS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf INDUS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu INDUS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu INDUS AG

DatumRatingAnalyst
03.02.2026INDUS BuyWarburg Research
13.11.2025INDUS BuyWarburg Research
13.08.2025INDUS BuyWarburg Research
15.05.2025INDUS BuyWarburg Research
01.04.2025INDUS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.02.2026INDUS BuyWarburg Research
13.11.2025INDUS BuyWarburg Research
13.08.2025INDUS BuyWarburg Research
15.05.2025INDUS BuyWarburg Research
01.04.2025INDUS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.05.2023INDUS HoldWarburg Research
23.02.2023INDUS HoldWarburg Research
12.01.2023INDUS HoldWarburg Research
01.12.2022INDUS HoldWarburg Research
15.11.2022INDUS HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
28.08.2009INDUS Holding meidenPrior Börse
02.02.2007INDUS Holding sellFirst Berlin

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für INDUS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen