ROUNDUP/Trump: 'Bleibt Cool! Alles wird sich zum Guten wenden.'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit einer Reihe von Nachrichten auf seiner Plattform Truth Social hat US-Präsident Donald Trump am Tag nach Inkrafttreten seiner neuen Zölle seine Position verteidigt und zur Ruhe aufgerufen. "Bleibt Cool! Alles wird sich zum Guten wenden. Die USA werden größer und besser sein als je zuvor!", schrieb Trump. Dies sei ein großartiger Zeitpunkt zum Kauf, schrieb er in einem anderen Post, offenbar in Anspielung an die Talfahrt der Börsen. Zuvor hatte er seinen Slogan in Großbuchstaben gepostet: "Make America Great Again".

Firmen in aller Welt rief er dazu auf, sich in den USA anzusiedeln. "Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um Ihr Unternehmen in die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlegen, wie es Apple und so viele andere in Rekordzahlen tun", schrieb Trump. Es gebe hier null Zölle, und die Unternehme bräuchten auch keine Verzögerungen durch Umweltauflagen zu fürchten. "Warten Sie nicht, tun Sie es jetzt!", schrieb Trump in Großbuchstaben.

In anderen Posts forderte er seine republikanischen Parteifreunde im Repräsentantenhaus auf, seine Steuerkürzungen zu billigen. Damit würden die USA aufschwingen wie nie zuvor.

Um Mitternacht Ortszeit waren Trumps neue Sonderzölle gegen viele Länder in Kraft getreten, die mit den USA Handel betreiben. Für die EU gelten 20 Prozent, für Importe aus anderen Ländern wie China werden teils noch deutlich höhere Abgaben fällig./tm/DP/men