RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagvormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 34,20 EUR.

Die RTL-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 34,20 EUR. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 34,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 741 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 12,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 44,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,79 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

