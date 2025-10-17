RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Freitagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 34,60 EUR.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 34,60 EUR. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 34,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.437 RTL-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,90 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,43 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 46,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

