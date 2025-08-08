RTL Aktie
Marktkap. 5,42 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Umfeld für TV-Werbung sei schwach gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrigere Verluste aus dem Start des Streaming-Geschäfts des Medienkonzerns hätten indes das operative Ergebnis (Ebita) im ersten Halbjahr gestützt./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
34,70 €
|Abst. Kursziel*:
-10,66%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
35,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,18%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RTL
|08:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|08:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG