Formycon-Aktie: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust
Der Biosimilar-Hersteller Formycon hat nach einem vom Unternehmen erwarteten Umsatzeinbruch infolge weggefallener Einmalzahlungen aus Lizenz- und Meilensteinvereinbarungen für den Biosimilar FYB202 die Prognose bestätigt.
Werte in diesem Artikel
In den ersten neun Monaten des Jahres erlöste das im SDAX notierte Unternehmen 19,5 Millionen Euro und damit fast 53 Prozent weniger als vor einem Jahr. Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund ein Fünftel auf etwas mehr als 21 Millionen Euro. Die Entwicklung spiegle im Wesentlichen die temporär geringeren Umsatzerlöse wider, die sich aus der Übergangsphase zwischen einmaligen Lizenzzahlungen und der zunehmenden Umsatzbeteiligung an kommerzialisierten Produkten ergeben. 2025 rechnet Formycon weiter mit einem Umsatz zwischen 55 und 65 Millionen Euro sowie einem operativen Verlust zwischen 10 und 20 Millionen Euro.
/zb/stk
PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Formycon News
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen