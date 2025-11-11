RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf RTL-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 33,25 EUR.

Das Papier von RTL konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 33,25 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 33,05 EUR. Zuletzt wechselten 5.137 RTL-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 16,99 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,27 EUR an.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,73 EUR je Aktie belaufen.

