RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag höher
Die Aktie von RTL zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 33,00 EUR zu.
Die RTL-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 33,00 EUR. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 33,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,00 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 841 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Gewinne von 17,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 39,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 33,27 EUR angegeben.
RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.
Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,73 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
