RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 32,75 EUR.

Das Papier von RTL befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 32,75 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 32,55 EUR. Bei 32,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 12.700 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Mit einem Zuwachs von 18,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,27 EUR.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,73 EUR je Aktie.

