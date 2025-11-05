RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 32,40 EUR abwärts.

Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 32,40 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 32,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.292 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 20,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

