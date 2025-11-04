RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagvormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 32,90 EUR. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,75 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.085 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,65 EUR am 14.11.2024. Mit einem Kursverlust von 28,12 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,27 EUR für die RTL-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,04 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

