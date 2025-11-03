RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag verlustreich

DAX24.125 +0,7%Est505.675 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.832 +0,5%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.019 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 33,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,45 EUR -0,15 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 33,30 EUR. Die RTL-Aktie sank bis auf 33,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.336 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 14,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,65 EUR am 14.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 40,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 33,27 EUR.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RTL Group

