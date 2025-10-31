RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL fällt am Nachmittag

RTL im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 33,40 EUR.

Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 1,3 Prozent auf 33,40 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 33,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.015 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 16,47 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,19 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,27 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,73 EUR fest.

