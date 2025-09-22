RTL-Abend-Show: Stefan Raab lässt die Muskeln spielen
Werte in diesem Artikel
KÖLN (dpa-AFX) - Bei der ersten abendfüllenden "Stefan Raab Show" will der Entertainer die Muskeln spielen lassen. Alles dreht sich am Mittwoch (24. September) ab 20.15 Uhr auf RTL um das "Trendthema Bodybuilding".
Raab hat eine Reihe von körpergestählten Gästen in sein Studio eingeladen. Erwartet werden unter anderem der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, Europameisterin im Bodybuilding. Zu ihnen gesellt sich "Bares für Wahres"-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls aktiver Bodybuilder war. Und es kommen noch mehr Größen dieses Sports: "Das wird ganz stark!"
RTL kündigt darüber hinaus "unterhaltsame Straßenumfragen und Stand-ups, prominente Gäste und spontane Studioaktionen" an. Raab hatte in der vergangenen Woche mit fünf viertelstündigen Shows zur besten Sendezeit einen Vorgeschmack auf sein neues Format gegeben. Die Sendung ist vorab auf RTL+ zu streamen./bok/DP/men
