RTL-Abend-Show: Stefan Raab lässt die Muskeln spielen

23.09.25 15:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,50 EUR -0,35 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Bei der ersten abendfüllenden "Stefan Raab Show" will der Entertainer die Muskeln spielen lassen. Alles dreht sich am Mittwoch (24. September) ab 20.15 Uhr auf RTL um das "Trendthema Bodybuilding".

Raab hat eine Reihe von körpergestählten Gästen in sein Studio eingeladen. Erwartet werden unter anderem der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, Europameisterin im Bodybuilding. Zu ihnen gesellt sich "Bares für Wahres"-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls aktiver Bodybuilder war. Und es kommen noch mehr Größen dieses Sports: "Das wird ganz stark!"

RTL kündigt darüber hinaus "unterhaltsame Straßenumfragen und Stand-ups, prominente Gäste und spontane Studioaktionen" an. Raab hatte in der vergangenen Woche mit fünf viertelstündigen Shows zur besten Sendezeit einen Vorgeschmack auf sein neues Format gegeben. Die Sendung ist vorab auf RTL+ zu streamen./bok/DP/men

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
