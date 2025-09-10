DAX 23.671 +0,2%ESt50 5.380 +0,4%Top 10 Crypto 16,00 +1,3%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.625 +0,2%Euro 1,1686 -0,1%Öl 67,11 -0,7%Gold 3.623 -0,5%
RTL Aktie

35,45 EUR -0,45 EUR -1,25 %
STU
35,90 EUR -0,80 EUR -2,18 %
GVIE
Marktkap. 5,66 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Bei RTL drehten sich die Fragen unter anderem um die Pläne mit dem TV-Rückkehrer Stefan Raab, die Auswirkungen der Fusion des Konkurrenten ProSiebenSat.1 mit MediaForEurope und erhoffte Synergien mit dem Pay-TV-Sender Sky./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
35,90 €		 Abst. Kursziel*:
-22,01%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
35,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,02%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

11:26 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 RTL Hold Warburg Research
11.08.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 RTL Neutral UBS AG
mehr Analysen

