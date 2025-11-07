DAX23.561 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.675 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Aktienkurs aktuell

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag fester

07.11.25 16:08 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag fester

Die Aktie von RTL zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 32,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
32,85 EUR 0,30 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 32,90 EUR zu. Bei 33,05 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.169 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 15,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 28,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,73 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

