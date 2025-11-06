RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich RTL

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RTL. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 32,45 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 32,45 EUR. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,45 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.812 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,12 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,27 EUR je RTL-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

