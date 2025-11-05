RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag mit Einbußen

RTL im Blick

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 32,55 EUR.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 32,55 EUR. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,40 EUR ab. Bei 32,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 577 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 37,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,27 EUR.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

