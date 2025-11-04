RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 32,55 EUR.

Die RTL-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 32,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 32,40 EUR. Bei 33,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.536 RTL-Aktien.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 27,34 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je RTL-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,27 EUR.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

