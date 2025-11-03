RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 33,70 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 33,70 EUR. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 33,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.248 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 38,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,43 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 29,82 Prozent Luft nach unten.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Aktie aus.

