Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Profil
Aktienkurs aktuell

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL steigt am Vormittag

03.11.25 09:22 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL steigt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 33,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,65 EUR 0,05 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 33,70 EUR. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 33,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.248 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 38,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,43 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 29,82 Prozent Luft nach unten.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
