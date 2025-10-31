RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 33,80 EUR ab.

Die RTL-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 33,80 EUR. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 33,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 253 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 15,09 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,27 EUR an.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 11.11.2026 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,73 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren