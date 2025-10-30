DAX24.081 -0,2%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1621 +0,1%Öl64,50 -0,6%Gold3.998 +1,4%
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
RTL im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagvormittag stabil

30.10.25 09:22 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagvormittag stabil

Die Aktie von RTL zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die RTL-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 33,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 33,70 EUR bewegte sich die RTL-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 33,70 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 33,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 203 Stück.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 15,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 29,82 Prozent Luft nach unten.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,27 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
