Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Kursentwicklung im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagmittag im Minus

27.10.25 12:04 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 34,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,50 EUR -0,05 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RTL befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 34,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 34,40 EUR. Bei 34,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.211 RTL-Aktien.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 12,75 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

