RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 34,50 EUR.

Das Papier von RTL befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 34,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 34,40 EUR. Bei 34,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.211 RTL-Aktien.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 12,75 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr abgeworfen