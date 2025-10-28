DAX24.263 -0,2%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,58 -1,8%Gold3.902 -2,2%
RTL im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zieht am Dienstagvormittag an

28.10.25 09:22 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zieht am Dienstagvormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RTL. Zuletzt ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 34,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,85 EUR -0,75 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 34,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 34,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,70 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 537 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,27 EUR aus.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

