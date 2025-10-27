RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RTL. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 34,70 EUR zu.

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 34,70 EUR. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 34,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.298 RTL-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 12,10 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,84 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je RTL-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,41 EUR aus.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,79 EUR je Aktie.

