DAX24.259 +0,1%Est505.689 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,32 -0,6%Gold4.049 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Notierung im Blick

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Vormittag nordwärts

27.10.25 09:22 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RTL. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 34,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,50 EUR -0,05 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 34,70 EUR. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 34,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.298 RTL-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 12,10 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,84 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je RTL-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,41 EUR aus.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RTL Group

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen