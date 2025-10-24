RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL verbilligt sich am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 34,50 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 34,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 34,40 EUR. Bei 35,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 17.740 RTL-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 12,75 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 31,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

