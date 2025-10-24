RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagvormittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 34,90 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:01 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 35,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 361 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,46 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Mit Abgaben von 32,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.
RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.
Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,79 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.
