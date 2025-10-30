RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von RTL hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RTL-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,70 EUR.

Die RTL-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 33,70 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,80 EUR zu. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 33,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.125 RTL-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 15,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 29,82 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 2,13 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,27 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,73 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

