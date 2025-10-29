RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf RTL-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 33,90 EUR ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die RTL-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,90 EUR aus. Bei 33,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 23.591 Stück.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,75 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 30,24 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 2,13 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,27 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

