RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von RTL zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 33,75 EUR zu.

Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 33,75 EUR. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.081 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 13,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,93 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,27 EUR an.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von RTL wird am 18.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je RTL-Aktie.

