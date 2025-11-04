RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL verliert am Dienstagnachmittag

DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
Blick auf RTL-Kurs

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 32,75 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
32,60 EUR -0,60 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 32,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 32,40 EUR. Bei 33,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.577 RTL-Aktien.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

