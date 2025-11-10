RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,10 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 33,10 EUR nach oben. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,30 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.414 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,52 Prozent. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,27 EUR je RTL-Aktie an.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

