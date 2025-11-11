RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL reagiert am Dienstagvormittag positiv

Kurs der RTL

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,15 EUR.

Das Papier von RTL legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RTL-Aktie bei 33,15 EUR. Mit einem Wert von 33,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 945 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,90 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. 17,35 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 28,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,27 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je RTL-Aktie.

