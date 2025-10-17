RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 34,25 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 34,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 33,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.930 RTL-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 13,58 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 44,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

